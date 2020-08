Der tragische Weg, auf dem Prinzessin Beatrice Königin werden könnte

Nach dem Megxit stelle sich aber die Frage, ob er das wirklich möchte."Meghan scheint ihre neu entdeckte Freiheit zu genießen, außerdem haben sie gerade ein Haus in Santa Barbara gekauft und beabsichtigen, Archie dort groß zu ziehen. Gäbe er seinen - und Archies Platz in der Nachfolge auf, würde er Andrew den Thron überlassen,", so Tominey über Harry. In Anbetracht der aktuellen Umstände, gilt ein "King Andrew" ebenfalls als sehr unwahrscheinlich. Verzichtet auch der in Ungnade gefallene Herzog von York auf den Thron, wäre Prinzessin Beatrice am Zug - und Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien.