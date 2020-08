Harry & Meghan renovieren ihre neue Luxus-Villa für besondere "neue Mitbewohnerin"

Die Wohnfläche des Hauses soll rund 1.300 Quadratmeter betragen. Aufwarten soll es zudem mit neun Schlafzimmern, einem Heimkino, einer Bibliothek, Fitness-Studio, Weinkeller und - selbstverständlich - einem Spa-Bereich. Auf dem Grundstück befinden sich außerdem ein eigener Tennisplatz, ein Swimmingpool sowie zusätzliche Gästehäuser. Eine namentlich nicht genannte Quelle soll dem Promimagazin US Weekly nun verraten haben, dass das Paar derzeit eines jener Häuser in ein "Zuhause für Doria" verwandelt. Doria Ragland - Meghans Mutter - wolle ihre Zeit künftig zwischen Los Angeles, wo sie derzeit lebt, und Montecito in Santa Barbara aufteilen, heißt es. Die Renovierungen wären bereits in vollem Gange. Stören möchte sie Tochter und Schwiegersohn laut dem Insider aber nicht. "Sie ist sehr unabhängig und will ihnen nicht im Weg sein. Sie wird ihr eigenes Oma-Nebengebäude haben."