Undankbar? Meghan verschmähte guten Rat von Camilla

"Die Herzogin von Cornall weiß, was es bedeutet, zuvor ein normales Leben zu führen und dann in der völlig extraordinären Welt zu landen, in der die royale Familie lebt", zitiert das Blatt den Palastinsider. Deswegen sei es ihr auch ein Anliegen, Menschen willkommen zu heißen und ihnen zu helfen.

"Doch Meghan hörte am Ende nicht auf sie", wirft der Palastinisider Harrys Frau vor.

Meghan: "Nicht viele Leute haben mich gefragt, ob es mir gut geht"

Später beschwerte sich Meghan in einer ITV-Dokumentation sogar darüber, dass sie von den Windsors keine Unterstützung bekommen habe. "Nicht viele Leute haben mich gefragt, ob es mir gut geht", warf sie der britischen Königsfamilie vor.

Für Camilla dürfte die Aussage ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. "Ihr bewusstes Angebot als Mentorin und Wegweiser zu dienen, ist etwas, was sie wirklich versucht und tut. Das gilt für viele Menschen. Nicht nur für die Herzogin von Cambridge und die Herzogin von Sussex", verrät die Quelle der britischen Zeitung.

Auch von ihrer Schwägerin Kate soll sich Meghan im Stich gelassen gefühlt haben. Obwohl diese Palastinsidern zufolge Harrys Ehefrau angeboten haben soll, sie jederzeit anzurufen, wenn sie Rat brauche.