Frivoler Grund, warum Meghan Pippas Hochzeit fernbleiben musste

Zeitung verglich Pippas und Meghans Hintern

Der pikante Grund: Kurz vor der Hochzeit sei in einer britischen Zeitung ein Artikel mit dem Titel "Meghan vs. Pippa in der Hochzeit der Rückseiten" erschienen.

Damit spielte das Blatt auf die Hochzeit von Herzogin Kate mit Prinz William im Jahr 2011 an, bei der Pippa Brautjungfer war. Fotografen hatten sie damals von hinten fotografiert, als sie in einem engen weißen Kleid Kates Schleier trug. Damals erlangte Kates Schwester für ihren Po weltweite Bekanntheit, was ihr den Beinamen "The Royal Hotness" einbrachte, während deutsche Medien Kates Schwester weniger rühmlich "Popo-Pippa" tauften.