Harry und Meghan sollen "Geheim-Plan" für Hollywood-Karriere haben

Doch der Herzog und die Herzogin von Sussex wollten künftig nicht nur privater leben, auch ein unabhängiges Leben und die Möglichkeit zu arbeiten und damit eigenens Geld zu verdienen, war ihnen wichtig gewesen. Welche Pläne sie diesbezüglich verfolgen, haben sie nicht verraten. Seit klar wurde, dass Meghan und Harry ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegen werden, machen allerdings Gerüchte die Runde, dass beide vorhaben könnten, in Hollywood Fuß zu fassen. Wie das Branchenmagazin Variety unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, scheinen beide nun tatsächlich erste Schritte eingeleitet haben, um ins Film-Business einzusteigen. Demnach sollen Meghan und Harry aktuell versuchen, ein nicht näher definiertes "Projekt" an den Mann zu bringen. Ob es sich dabei um eine Serien-Idee, ein Film-Projekt oder etwas anderes handelt, bleibt unklar. Nur so viel: Meghan habe nicht vor, selbst wieder als Schauspielerin zu arbeiten.

Hollywood will Meghan zurück

Und das obwohl sie Medienberichten zufolge erst kürzlich ein 50 Millionen-Angebot für ein Schauspielcomeback erhalten haben soll. Sollte sie sich dennoch entscheiden, wieder als Schauspielerin vor die Kamera zu treten, würden sich die Produzenten nur so um sie reißen. Davon ist zumindest Regisseur Paul Feig ("Bad Teacher") überzeugt. Er selbst hätte sie gerne in der Hauptrolle in einem seiner Filme, wie er gegenüber The Mirror erzählt: "Ich hätte sie liebend gerne in einem Film. Ich finde sie großartig, ich bin ein Fan."

Harry selbst wird schon bald in einer neuen Netflix-Doku zu sehen sein. Er arbeitete an der neuen Paralympics-Dokumentation "Rising Phoenix" mit, die ab 26. August startet. "Der Herzog ist stolz darauf, dass er zu den Personen gehört, die an diesem Film mitgewirkt haben. Ein Film, der ein einzigartiger und aussagekräftiger Dokumentarfilm ist, der die Art und Weise, wie Menschen Behinderung sehen, verändern und die unglaubliche Geschichte der Paralympics erzählen soll", sagte ein Sprecher von Harry, wie das US-Promiportal People berichtete.

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten im Jänner angekündigt, sich von ihren royalen Aufgaben teilweise zurückzuziehen und finanziell unabhängig zu werden. Später einigten sich die beiden mit dem Königshaus jedoch auf einen klaren Bruch. Demnach verzichten sie seit April an auf die Anrede "Königliche Hoheit" und nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr für die Royals wahr. Auch die Marke "Sussex Royal", die Harry und Meghan seit ihrer Hochzeit verwendet haben, musste verschwinden. Ihr erster Job nach dem "Megxit" war eine Sprechrolle im Dokumentarfilm "Elephants" zu hören sein. Der Streifen ist auf dem Streaming-Dienst "Disney +" zu sehen.