Meghan prangert an: Auf dieses Grundrecht musste Harry immer verzichten

"Ich weiß, wie es ist, eine Stimme zu haben - aber auch, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, man hätte keine" - mit diesen Worten richtete sich Meghan, die Herzogin von Sussex, im Gespräch mit Marie Claire an die Leser. Diese rief die in Los Angeles geborene Ex-Schauspielerin im Interview dazu auf, an der kommenden Präsidentschaftswahl in den USA teilzunehmen. "Ich weiß auch, wie viele Männer und Frauen ihre Leben aufs Spiel gesetzt haben, damit wir gehört werden können", sagte die 39-Jährige unter anderem.

"Harry hat nie wählen dürfen"

Die Möglichkeit wählen zu gehen, sei ein Grundrecht, von dem jeder Gebrauch machen sollte. Auch sie werde an der kommenden Wahl teilnehmen, enthüllte Meghan bei dieser Gelegenheit. Auch bei ihrem Auftritt bei dem "Virtual Summit 2020" betonte die Herzogin, wie froh sie sei, dass sie nach dem Rücktritt von ihrer royalen Rolle nun wieder wählen gehen könne.