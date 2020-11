Wieso jetzt ausgerechnet Herzogin Kate von Harrys Fans attackiert wird

Anlässlich des "Remembrance Day", bei dem am 11. November die Mitglieder des britisches Königshauses gefallener Soldaten der vergangenen Kriege gedachten, absolvierte Herzogin Kate auch einen Videocall, bei dem sie mit Familien von Kriegsgefallenen unerthielt. Obwohl die Herzogin von Cambridge bei ihrem Auftritt ausschließlich liebevolle Worte fand, kam ihr Auftritt bei Fans ihres Schwagers Harry nicht gut an.

Harry soll Kranzniederlegung in London verwehrt worden sein

Für Harry, der selbst zehn Jahre in der Armee gedient hat und zwei Mal in Afghanistan im Einsatz war, ist der "Remembrance Day" von großer Bedeutung. Als ehemaliges Mitglied der britischen Armee war es besonders für ihn Traditon geworden, den gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege am Kriegsdenkmal in London zu gedenken. Seit 2013 hatte Prinz Williams Bruder außerdem die Aufgabe übernommen, das "Field of Remembrance" zu eröffnen. Da Harry zusammen mit seiner Frau Meghan und Sohn Archie inzwischen in Kalifornien lebt und seine royalen Pflichten niedergelegt hat, war dieses dieses Jahr jedoch nicht möglich.