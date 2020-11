Dianas Privatsekretär warnt Meghan und Harry vor reichen Freunden in den USA

"In einem Jahr wird Harry verzweifelt Exit-Plan brauchen" - mit diesen Worten beurteilte Royal-Kommentatorin Janet Street-Porter den Umzug der Sussexes nach Santa Barbara, Kalifornien, im August dieses Jahres. Harry wisse nicht, worauf er sich mit dem Umzug eingelassen habe. "Zu perfekt, zu sicher und betäubend trostlos", beschreibt Street-Porter die neue Heimat der Sussexes.

Ähnlich schätzt auch Patrick Jephson die neue Lebenssituation der Sussexes ein. Der ehemalige Privatsekretär und engste Berater der verstorbenen Prinzessin Diana, Patrick Jephson, ist der Meinung, dass auf Meghan und Harry in ihrer neuen Heimat durchaus auch schwere Zeiten zukommen könnten.

In einem Artikel für die Daily Mail vergleicht er den Ausbruch der Sussexes aus dem goldenen Käfig der Monarchie mit Lady Dianas Situation nach der Scheidung von Prinz Charles. Auch Lady Di verließ damals die königliche Gemeinschaft - und war damit auf sich alleine gestellt.

Diana vertraute nach Scheidung auf Unterstützung von Milliardären

Da sie sich nicht mehr auf die Königsfamilie verlassen konnte, habe Diana Halt in der Welt der Ultra-Reichen und Berühmten gesucht.

"Sobald Diana sich außerhalb der königlichen Gruppe befand, vertraute sie zunehmend auf Milliardäre, um an Jets und Leibwächter heranzukommen, an Fotomöglichkeiten und Sprachplattformen", erinnert sich Jephson an Lady Dianas Leben nach der Scheidung. Doch die Menschen, denen sich die Prinzessin anvertraute, seien keine echten Freunde gewesen, sondrn vielmehr "Menschen, deren Agenden und Marketing-Instinkte mit ihren eigenen Interessen begannen und endeten."

Dianas einstiger Privatsekretär fürchtet, dass Harry ein ähnliches Schicksal drohen könnte in dessen neuen Heimat, und zieht Vergleiche mit den jüngsten Hollywood-Unternehmungen des Prinzen.