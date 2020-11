Freundin über Herzogin Kate: "Ich glaube, Harry hat ihr Herz etwas gebrochen"

Auf der Uni funkte es zwischen der einst bürgerlichen Kate Middleton und Prinz William. Inzwischen sind die beiden seit Jahren glücklich verheiratet und haben miteinander drei Kinder. Bevor Kate ihr Herz an den Thronfolger verschenkte, soll sie laut einer Freundin jedoch für einen anderen geschwärmt haben. Ein Happy End sollte es für die heute 38-Jährige damals aber nich geben, den laut einer Freundin soll Kates damaliges Loveinterest ihr das Herz gebrochen haben.

Herzogin Kate soll sich in Schulfreund verschaut haben

Die Rede ist von einem gewissen Harry Blakelock, den Kate während ihrer Zeit am Marlborough College kennenlernt haben soll.

Nach ihrem Schulabschluss legte die damals 18-Jährige Kate ein Gab Year ein. Drei Monate verbrachte die Tochter von Carole und Michael Middleton damals in Florenz, wo sie einen Kurs am "British Institute of Florence" besuchte. Laut Daily Mal habe es die begeisterte Hobby-Fotografin geliebt, "herumlaufen zu können und die Stadtkathedrale und unzählige Schätze der Renaissance zu fotografieren."

Mit ihren Gedanken soll Kate damals aber bei ihrem ehemaligen Schulfreund gewesen sein.