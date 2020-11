Meghan Markle erlitt Fehlgeburt: Offene Worte über den Verlust

Herzogin Meghan hat im Sommer eine Fehlgeburt erlitten, wie nun bekannt wurde. Im Juli hat die Ehefrau von Prinz Harry nach eigenen Angaben ihr zweites Kind verloren.

Herzogin Meghan: Offene Worte über Fehlgeburt

In einem Artikel für die New York Times macht die ehemalige Schauspielerin ihre Fehlgeburt publik. "Die Verluste, die wir teilen" lautet die Überschrift des Artikels, den Meghan Markle selbst verfasst hat, und in dem sie sich die schmerzvolle Erfahrung spricht.

Offen schildert Meghan den Moment, als es passierte: Sie habe gerade ihren Sohn Archie gewickelt, als auf einmal ihr Bauch schmerzte. "Nachdem ich seine Windel gewechselt hatte, verspürte ich plötzlich einen starken Krampf", erinnert sich die Herzogin von Sussex.

"Ich fiel zu Boden mit ihm in den Armen und murmelte ein Schlaflied, um uns beide zu beruhigen", schreibt die 39-Jährige. "Ich wusste, als ich mich an mein erstgeborenes Kind klammerte, dass ich mein zweites gerade verlor."

Im Spital hätten sie und Harry geweint. "Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie wir wieder gesunden", so Meghan, für die der Verlust jedoch nicht einfach zu verschmerzen war. Ihr Herz sei gebrochen.