Thema Fehlgeburt: Trauer, Scham und verdrängte Gefühle

Scham und Schuld

In den Gesprächen hat sich gezeigt, wie sehr eine Fehlgeburt nach wie vor mit Gefühlen wie Schuld oder Scham verknüpft ist, man fühlt sich verantwortlich dafür. Michelle Obama schrieb darüber in ihrer Biografie "Becoming": "Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben, weil ich nicht wusste, wie häufig Fehlgeburten sind" – und: "Niemand redet darüber." Genauso habe auch ich es erlebt, und das ist fast 20 Jahre her. Tatsache ist: Zirka jede sechste Schwangerschaft endet frühzeitig. Man fragt sich: Warum ich? Was ist falsch?

Dazu kommt ein großer Schmerz, den viele Außenstehende kaum nachvollziehen können. In diesem Moment hilft nichts – auch nicht Sätze wie "Du hast ja schon ein gesundes Kind" oder "Du wirst sehen, beim nächsten Mal klappt es bestimmt." Nein. In diesem Moment ist eine Hoffnung verloren gegangen, und das fühlt sich so an als wäre ein Teil von einem selbst gestorben. Die Bindung zu dem Wesen im Bauch ist nämlich von Anfang an da. Schlimm ist auch, dass von betroffenen Frauen erwartet wird, dass sie rasch wieder "funktionieren" – also ihre Arbeit aufnehmen und so tun als wäre nichts gewesen.

Doch um so ein Ergeignis zu verarbeiten, braucht es eine gewisse Zeit. Zeit, Abschied zu nehmen, zu trauern und das Erlebte zu integrieren. Im Jahr 2015 machte auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg das Thema öffentlich. Seine Frau hatte drei Fehlgeburten: "Es ist eine einsame Erfahrung", schrieb Zuckerberg. Gleichzeitig meinte er, dass es in einer "offenen und vernetzten Gesellschaft" möglich sein müsste, so eine Erfahrung mit anderen zu teilen.