Schwere Zeit für Camilla: Schatten der Vergangenheit holt Herzogin von Cornwall ein

Der engste Kreis um den Thronfolger soll zudem erbost darüber sein, dass Netflix "den Schmerz der königlichen Familie für finanziellen Gewinn" ausnutzen würde und eine fiktive Serie als real darstelle.

Laut dem Bericht sei auch Prinz William nicht glücklich darüber, dass seine Eltern "ausgebeutet und auf falsche, vereinfachte Weise dargestellt werden, um Geld zu machen".

Camilla: Vom "Rottweiler" zur Herzogin

Die Leidtragende ist jedoch vor allem Camilla, die aufgrund des Hypes um "The Crown" nun erneut in einer Image-Krise schlittert. Lange Zeit wurde die Herzogin von Cornwall vom britischen Volk nicht an der Seite von Prinz Charles akzeptiert. Die zweite Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles war einst so unbeliebt, dass eine wütende Frau im Supermarkt angeblich mit Gebäck nach ihr warf. Lange vor Prinzessin Dianas tödlichem Unfall 1997 war sie als "Rottweiler" bekannt. Gegen Diana, die Königin der Herzen, hatte sie keine Chance.