Lady Dianas Bruder und Freundin erheben schwere Vorwürfe gegen BBC-Reporter

Es ist 25 Jahre her, dass Prinzessin Diana eines der wohl verheerendsten Interviews in der Geschichte des britischen Königshauses gab. Am Abend der Ausstrahlung des "Panorama"-Interviews für die BBC, in dem Diana zum ersten Mal über die Affäre ihres Mannes Charles sprechen sollte, saßen Millionen Menschen gebannt vor den Bildschirmen, als die Königin der Herzen gegenüber dem bis dahin weitgehend unbekannten Journalisten Martin Bashir erzählte: "In dieser Ehe waren wir zu dritt, also war es ein wenig überfüllt" – und dass Charles in ihren Augen für die Rolle des Königs nicht geeignet sei.

Skandalumwittertes BBC-Interview

"Kalt, schwach, egozentrisch und herzlos", sei das britische Königshaus, so Diana damals. Worte, die Konsequenzen haben sollten. Queen Elizabeth II., die dem Ehedrama von Charles und Diana bisher tatenlos zugesehen hatte, sprach ein Machtwort. Sie soll es gewesen sein, die ihrem Sohn nach 15 Jahren Ehe zur Scheidung riet.

Bashir hingegen wurde für sein Interview mit Prinzessin Diana mit Lob überhäuft. Der frühere BBC Generaldirektor Tony Hall gratulierte dem Journalisten "zum Interview des Jahrzehnts – wenn nicht unserer Generation". Allerdings wurde bereits damals der Vorwurf laut, dass Bashir Lady Diana mit unlauteren Methoden zum Interview bewegt haben soll.

Mit einem gefälschten Kontoauszug soll er damals versucht haben, nachzuweisen, dass Diana und ihre Angestellten von der "feindlichen Seite" bespitzelt werden – Anschuldigungen, die zum 25. Jubiläum des "Panorama"-Interviews nun erneut aufgerollt werden.

Dianas Freundin: Interview trug zu Dianas Tod bei

So schreibt Dianas Freundin Rosa Monckton in einem aktuellen Artikel für die Daily Mail, dass das Fernsehspecial "den Lauf der Geschichte verändert" habe – und erhebt schwere Vorwürfe gegen die BBC und Martin Bashir.

Letzterem wirft sie vor, Diana manipuliert zu haben. Sie habe eine "plötzliche Veränderung" im Verhalten der Prinzessin bemerkt, nachdem diese begann, sich mit Bashir zu treffen. "Diana war zuvor sehr wegen Alltagssachen besorgt, doch dann war sie auf einmal von Verschwörungen gegen sie besessen", schreibt Monckton, deren Tochter Lady Dianas Patenkind ist.