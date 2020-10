Chrissy Teigen und der Umgang mit Fehlgeburten: "Großartig und mutig"

"Eines der schwersten Gefühle bei den Betroffenen, sowohl Frauen als auch Männern, ist das Gefühl etwas falsch gemacht zu haben, unvollständig zu sein - 'nur mir passiert so etwas und ich kann mich in meinem großen Schmerz niemandem zumuten' - also wird nicht darüber geredet", so Engleder.

"Ja, Chrissy Teigen mutet uns ihr Schicksal zu, aber das ist großartig und mutig, denn damit zeigt sie auch vor, dass es ein Teil unserer Realität ist, die man aushalten kann. Nichts ist schlimmer als das Gefühl, 'nur mir geht es so, nur ich bin so anders, niemand versteht mich in meinem Schmerz'."

Wertschätzung für den Fötus

Zusätzlich werde durch dieses Sichtbarmachen auch dem verstorbenen Fötus Wertschätzung entgegengebracht, sagt die Therapeutin. "Er ist Teil des Lebens der betroffenen Eltern und wird nicht 'unter den Teppich gekehrt'."

Wie viele Frauen betroffen sind, lässt sich nicht genau sagen, da Abgänge in den ersten Wochen der Schwangerschaft oft unbemerkt bleiben und als Unregelmäßigkeit im Menstruationszyklus fehlinterpretiert werden. 80 Prozent der Fehlgeburten passieren in den ersten zwölf Wochen (Frühabort), danach, bis zur 22. Woche, spricht man von einem Spätabort. Die Wahrscheinlichkeit, ein ungeborenes Kind zu verlieren, liegt bei etwa zehn bis 15 Prozent und nimmt mit steigendem Alter zu.

Zuletzt sprachen immer mehr prominente Frauen öffentlich über ihre Fehlgeburten, von der deutschen Schauspielerin Nina Bott bis zur ehemaligen First Lady Michelle Obama, die das traurige Erlebnis in ihrer Biografie "Becoming" schilderte. Mit Chrissy Teigen hat nun eine weitere Mutter ein Stück weit dazu beigetragen, das Thema aus der Tabuzone zu holen.