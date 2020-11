Stillgeburt: Sängerin Christina Perri hat ihre Tochter verloren

Erst vor wenigen Tagen hatte die US-amerikanische Sängerin Christina Perri auf Instagram offen über die Komplikationen während ihrer Schwangerschaft gesprochen. Ihr Baby müsse aufgrund von einer Darm-Fehlbildung unmittelbar nach der Geburt operiert werden, hatte Perri vom Krankenbett aus erzählt. Nun musst die 34-Jährige einen schweren Verlust verkraften: Sie hat ihre Tochter im dritten Trimester verloren.

Christina Perrri: "Tochter wurde still geboren"

"Letzte Nacht haben wir unser Baby verloren. Sie wurde still geboren und hat so hart darum gekämpft, es auf die Welt zu schaffen. Jetzt ist sie in Frieden und wird für immer in unseren Herzen leben", schreibt die "A Thousand Years"-Interpretin auf Instagram und teilt ein herzzerreißendes Foto nach der Geburt.