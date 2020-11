"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek über tragische 5. Fehlgeburt

Seine Frau habe ihn ermutigt, in der Show weiter zu machen. Es sollte jener Abend sein, in der die Jury ihn schlussendlich rauswählte. Van der Beek fühlte sich ungerecht behandelt: "Dies war eine halbe Stunde, nachdem die Richter vorgaben, nicht zu wissen, was mit mir los ist, nachdem ich versucht hatte, mich mit gebrochenem Herzen durch einen Cha-Cha zu täuschen, und nur wenige Augenblicke, nachdem sie beschlossen hatten, einen anderen Kandidaten ins Finale zu wählen - was für alle im Raum ein Schock war."

Van Der Beek: Verlust änderte den Fokus

Jetzt, ein Jahr später, scheint der Schauspieler die Worte gefunden zu haben, um die schwere der Situation auszudrücken: "Ich weise auf all dies hin, nur um zu sagen, dass mein Verhalten in diesem Moment in einem anderen Stadium des Lebens vielleicht nicht so gelassen gewesen wäre", so Van Der Beek weiter. "Ich hätte Ungerechtigkeit, Frustration, Wut, Schmerz gefühlt. Was über mich kam, als ich meine Partnerin tröstete (...), war Gnade. Eine Gnade, mit der ich - um ehrlich zu sein - vor dem Verlust dieses kleinen Jungen noch nicht ganz in Kontakt gewesen war. Und das mag für manche verrückt klingen, aber ich glaube, das war sein Geschenk an mich."