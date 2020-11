Martina Kaiser: „Bin in einer glücklichen Beziehung - mit mir selbst“

Nach mehr als zehn Jahren bei Ö3 kehrte Martina Kaiser (50) 2002 dem Sender den Rücken, um sich voll und ganz ihrer Musikkarriere zu widmen. Und seither hat sich auch ziemlich viel getan.

„Ich bin ein Mensch, der im Jetzt lebt. Die Vergangenheit ist halt passiert, aber die hat eigentlich keine Bedeutung mehr. Ich war schon immer ein Mensch, der der Freude gefolgt ist. Und ich habe immer gespürt, Musik ist das, was mir Freude macht und was mich wirklich glücklich macht“, erzählt die Sängerin, DJane und (seit 2015) ORF-„Euromillionen“-Moderatorin im KURIER-Interview.

Ihre neue Single „Hunter“, die ja genau genommen nicht mehr ganz so neu ist (kam die doch schon 2019 heraus), schlägt aber jetzt vor allem in Großbritannien so richtig ein. Mehr als 90 Radiostationen haben sie dort auf ihrer Playlist.