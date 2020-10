"Dawson's Creek"-Star James Van der Beek: Neustart mit drastischen Veränderungen

US-Schauspieler James Van Der Beek und seine Frau Kimberly Brook haben sich für einen Neustart - inklusive Umzug von Los Angeles nach Texas - entschieden. Auf Instagram erklärt der frühere "Dawson's Creek"-Star nun, was zu seiner Entscheidung geführt hat. "In den letzten zehn Monaten haben wir zwei späte Fehlgeburten erlitten, beide brachten Kimberly ins Krankenhaus", so der Schauspieler. "Wir haben zu Weihnachten gedacht, sie hätte einen Tumor (der Arzt hat sich gottseidank geirrt), ich wurde vorzeitig aus einer Tanzshow geworfen, bei der ich als Favorit galt (Anm.: Van Der Beek war Teilnehmer bei der US-Version von "Dancing Stars") und meine Mutter starb. Und ein Lockdown", so Van der Beek.

Umdenken nach Verkettung dramatischer Ereigisse

All dies habe zu einigen "drastischen Veränderungen" im Leben der Familie geführt. Auch ihre Träume und Prioritäten hätten sich geändert. Heute sei er voller Dankbarkeit", so der 43-Jährige zu einem Foto seiner Kinder.