Was aus James Van Der Beek wurde

Ein Mann, viele Projekte

Um den 41-Jährigen James Van der Beek wurde es zunächst ruhiger, als die Serie endete. 2003 war Schluss mit dem Teenie-Drama rund um den heute 41-Jährigen.

Seit seinem "Dawson's Creek"-Aus hatte James Van Der Beek zahlreiche Gastrollen in TV-Shows wie "Alles Betty!", "Criminal Minds" und "How I Met Your Mother". In der letzten Serie spielte er 2008 einen von Robin Scherbatsky's Freunden, Simon.

James Van Der Beek spielt sich selbst

In "One Tree Hill" spielte er einen Filmemacher, der das satirische Gegenteil von Dawson Leery abzuzeichnen schien. Die nächste größere Rolle im TV bekam Van Der Beek 2011. In der Serie "Apartment 23" spielte er, oft überzogen und ironisch, eine fiktive Version seiner selbst.

2014 versuchte sich Van Der Beek als "Will" in der Serie "Friends With Better Lives" im Comedy Genre. Die Serie endete jedoch nach 13 Folgen. Im Jahr darauf war er Teil des Cast von " CSI: Cyber", stellte dort den Agenten Elijah Mundo dar.

Zuletzt versuchte sich Van Der Beek auch als Produzent und Drehbuchautor bei "What Would Diplo Do?", einer Comedy-Serie rund um den DJ " Diplo".

Van Der Beek: So ist sein Privatleben

Neben seiner schauspielerischen Engagements ist auch Van der Beeks Privatleben belebt: Der Schauspieler ist Vater von fünf Kindern und dürfte gemeinsam mit seiner Frau Kimberly Brook alle Hände voll zu tun haben. Das jüngste Familienmitglied, Gwendolyn, kam im Juni 2018 zur Welt.