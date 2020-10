"Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau über Emilia Clarkes härteste Szene

Auch nach dem Abschluss der Fantasysaga "Game of Thrones" hängt Schauspielerin Emilia Clarke noch an ihrer Rolle der Daenerys Targaryen. "'Game of Thrones' hat zehn Jahre meines Lebens bestimmt. Ich habe sie noch nicht begraben, das alles ist noch sehr frisch", sagte sie 2019 der Deutschen Presse-Agentur.

"Diese Szene zu spielen, war hart für sie"

Einfach waren die Dreharbeiten aber keinesfalls. Eine Szene soll für Clarke dabei besonders schwierig gewesen sein. Ihr ehemaliger Co-Star Nikolaj Coster-Waldau sprach in einem Interview nun über jene kontroverse Stelle, in der eine Vergewaltigung dargestellt wurde. Im Buch wird die Szene als einvernehmlich beschrieben. Doch die Serienfassung fiel anders aus.

"Für Emilia war es sehr hart, sie zu spielen, denn was ihr Charakter durchmacht, ist schrecklich", sagte er gegenüber Times of London. "Sie wurde an einen Mann verkauft, der sie vergewaltigt (...). Auch Cersei (Lena Headey) wurde wegen ihres Geschlechts nie als ihrem Bruder gleichgestellt angesehen. Aber dann steigt sie auf", so Coster-Waldau weiter.