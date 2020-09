Gerüchteküche brodelt: Sind Emilia Clarke und "The Crown"-Star Matt Smith ein Paar?

Bahnt sich hier etwa eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Serien-Stars Emilia Clarke (33) und Matt Smith (37) an? Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls gewaltig, seit die "Game of Thrones"-Darstellerin und der "The Crown"-Star bei einem romantischen Dinner-Date gesichtet wurden.

Neues Serien-Traumpaar?

Damit würden im realen Leben zwei Mitglieder unterschiedlicher Serien-Königshäuser zueinander finden: Clarke gab von 2011 Daenerys Targaryen in der beliebten Fantasyserie "Game of Thrones". Smith war in der britischen Produktion "The Crown" in der Rolle von Prinz Philip zu sehen.

Nun wurden die beiden Briten bei einem Treffen in London gesichtet. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, auf denen Clarke und Smith miteinander im Londoner Stadtteil Soho zusammen geknipst wurden und einen vertrauten Eindruck machten, als sie miteinander im Nobelrestaurant "Bob Bob Ricard" zu Abend speisten.