Dieser "Big Bang Theory"-Fehler sorgte fur Unmut bei einigen Fans

Der US-Schauspieler Jim Parsons hat in der Vergangenheit öfter seine Gründe für das Aus der beliebten Comedy-Serie "The Big Band Theory" erklärt. "Es ist so komplex wie einfach, dass es das Gefühl war, dass es Zeit ist", sagte Parsons Anfang 2019 dem US-Branchenmagazin Entertainment Weekly. "Es gab keinen negativen Grund, 'Big Bang' nicht mehr zu machen. Es hat sich so angefühlt, als ob wir das jetzt schon so lange machen, dass es da nichts mehr gibt, was wir noch nicht gemacht haben", erläuterte der einstige "Sheldon Cooper"-Darsteller.