Warum Emilia Clarke keine Selfies mehr mit Fans macht

Das habe sie beschlossen, nachdem ein aufdringlicher Fan sie während einer Panikattacke bedrängt hat. Der Vorfall ereignete sich auf einem Flughafen, wie Clarke im Podcast "Table Manners" der britischen Sängerin Jessie Ware erzählte. "Ich war alleine. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert und zu ihr gesagt: 'Ich habe das Gefühl, dass ich nicht atmen kann. Ich weiß nicht, was gerade passiert'", so Clarke. Ihre Mutter habe ihr dann geraten, sich hinzusetzen, nachdem sie begann, zu weinen. "Mir sind die Tränen gekommen. Ich weinte und weinte und plötzlich kam dieser Typ und fragte, ob er ein Selfie bekommen kann. Ich habe nur gesagt, dass ich keine Luft bekäme und es mir leid täte", so die 33-Jährige.

In Zukunft wolle sie nun Fotos mit Fans ablehnen und stattdessen Autogramme geben. "Wenn du das machst, dann interagierst du mit der Person. Im Gegensatz zu einem Selfie, das man schnell macht, und das wars." Man frage, wie die Person heißt, für wen das Autogramm ist und komme ins Gespräch. "So wird es eine schöne Von-Mensch-zu-Mensch-Begegnung - im Gegensatz zu dieser anderen Art der Annäherung, die weder angenehm für die Person, noch für dich ist", so Clarke.