"GoT": Was Emilia Clarke über die neuen Prequel-Pläne denkt

Nach dem vielgehypten Ende von "Game of Thrones" warten Fans weltweit sehnsüchtig auf Neuigkeiten von den drei geplanten Spin-Offs der Rekordserie. Nun ist klar: Eines von ihnen, mit Naomi Watts in der Hauptrolle, wird es nicht geben. Der Pilot wurde zwar gedreht, die Serie als Projekt nun aber komplett eingestampft.

Stattdessen darf man sich auf ein anderes der geplanten Prequels freuen: "House of the Dragen", so der Arbeitstitel, hat von den Produzenten grünes Licht bekommen. Doch warum schaffte es das erste Projekt nicht wenigstens zur ersten Staffel? "Daenerys Targaryen"-Darstellerin Emilia Clarke weiß mehr.