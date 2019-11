Emilia Clarke hatte peinlichen Moment mit Prinz William

"Also, es ist eine irgendwie angsteinflößende Sache, in den Palast zu gehen", begann sie "Ich war total entspannt und auf einmal hieß es, ' Prinz William kommt gleich' und ich war immer noch entspannt, doch dann sagten sie (die Palastmitarbeiter, Anm.) dass ich ihm meinen Rücken nicht zuwenden darf." So weit so gut, damit war Clarke noch nicht überfordert. "Und, Sie müssen ihn 'Königliche Hoheit' nennen, erst später darf man ' Prinz William' sagen", wurde die Britin in letzter Minute aufgeklärt.

Doch sobald William wirklich anwesend war, hatte Clarke solche Angst, dass sie die "Königliche Hoheit" nicht herausbrachte. Stattdessen stammelte und nuschelte sie etwas zusammen, das nichtmal entfernt nach der Anrede klang. Im Interview nahm sie es mit Humor, zur royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Mai 2018 war sie allerdings nicht eingeladen - vielleicht weil sie die Feuerprobe nicht bestand?