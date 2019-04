Emilia Clarke über ihre Hirn-Operationen: "Teil meines Gehirns starb ab"

Erst vor Kurzem hatte "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke ihre Fans geschockt und erklärt, dass sie in den vergangenen Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Gleich zwei lebensberdohliche Gehirn-Aneurysmen überlebte die 32-Jährige währned der Dreharbeiten von "GoT". In einem Interview mit " CBS Sunday Morning" sprach sie nun über die schlimmen Erfahrungen.

" Ich dachte, ich müsste sterben"

Erstmals erlitt Clarke im Jahr 2011 beim Sport entsetzliche Kopfschmerzen.

"Ich war im Fitnessstudio, als es plötzlich in meinem Kopf geknallt hat, so als ob ein Gummiband zerreißt." Sie erinnert sich: "Ich wusste in diesem Moment, dass mein Gehirn geschädigt ist."

Damals wurde ein Aneurysma entdeckt. Clarke musste Not-operiert werden - im Alter von gerade einmal 24 Jahren. Sie erholte sich zum Glück schnell und konnte pünktlich zum Drehstart der zweiten "GoT"-Staffel wieder vor der Kamera stehen.

Doch zwei Jahre später wurde bei der Kontrolle eine weitere krankhafte Gefäßerweiterung einer Schlagader gefunden. Die Schauspielerin musste sich erneut einer schweren Operation unterziehen.

Die Vorfälle hätten sich stark auf ihre Psyche ausgewirkt. Bereits beim ersten Mal sei sie durch eine schwere Zeit gegangen, so Clarke. "Ich dachte, ich müsste sterben", erinnert sie sich. "Nach der ersten OP war es schwierig, nach der zweiten Operation noch schwieriger optimistisch zu bleiben."