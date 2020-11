Schwangere Christina Perri: Baby muss nach der Geburt operiert werden

US-Sängerin Christina Perri (34, "Jar of Hearts") erwartet derzeit ihr zweites Kind. Während der Schwangerschaft kam es zu Komplikationen, berichtete sie auf ihrem Instagram-Account. Ihr Baby müsse aufgrund von Darm-Problemen unmittelbar nach der Geburt operiert werden, so Perri vom Krankenbett aus. "Wir werden uns auf die Neonatalintensivstation vorbereiten, alles könnte passieren. Wir werden einfach sehr hoffnungsvoll bleiben. Wir hoffen, dass das Baby so lange wie möglich drin bleibt und so groß wird, wie es kann, bevor diese schwierige Phase beginnt. Es sind nur noch ein paar Wochen, also werde ich versuchen, es ruhig anzugehen und auf das Beste zu hoffen."

Im Jahr 2017 hat Christina Perri nach vierjähriger Beziehung ihren Partner Paul Costabile geheiratet. Er habe sein "Traummädchen" und seinen besten Freund geheiratet, so Comedian Costabile damals: "Ich bin so stolz wie noch nie, die schönste Persönlichkeit und Frau, die ich je getroffen habe, jetzt meine Ehefrau nennen zu dürfen!" Ihre erste Tochter Carmella ist zwei Jahre alt.

Ihren Durchbruch hatte Perri 2011 mit dem Titelsong "A Thousand Years" zum "Twilight"-Film "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht, Teil 1".