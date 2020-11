Neue Frisur: Thomas Gottschalk hat sich von seinen blonden Locken getrennt

"Ich werde nie vergessen, als ich mit fünf Jahren zu Hause auf unserer Couch saß und zum ersten Mal 'Wetten, dass..?" geguckt habe. Thomas war und ist für mich (...) der Erfinder des Wortes 'Entertainment', schreibt Klaws zu dem gemeinsamen Bild, das ihn in Winnetou- und Gottschalk in Old Shatterhand-Montur zeigt, auf Instagram. Zu einem weiteren gemeisamen Selfie erklärte Klaws, dass beide vor ihrem Termin auf das Coronavirus getestet wurden.

Mehr über Gottschalks neue Show, für die man nun gemeinsam vor der Kamera stand, erfahre man im Dezember, so Klaws. Im Mai hatte Gottschalk im ZDF live in seinen 70. Geburtstag reingefeiert. Im nächsten Jahr ist ein einmaliges Revival von "Wetten, dass..?" mit dem Entertainer geplant.