Brad Pitt gewinnt Prozess gegen Frau, die dachte, er wolle sie heiraten

Hollywood-Star Brad Pitt hat einen Sieg vor Gericht eingefahren. Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Texas hatte den Schauspieler auf 100.000 Dollar verklagt, weil er sie angeblich betrogen und falsche Eheversprechen abgegeben hat, wie mehrere US-Medien berichteten. Nun wurde bekannt, dass die Klage offenbar richterlich abgewiesen wurde.

Die Frau hatte zuvor angegeben, dass Pitt sich vor rund zwei Jahren mit ihr in Verbindung gesetzt hat, um Geld für Wohltätigkeitsveranstaltungen zu sammeln, auf denen er angeblich auftreten wolle - auch ihre Beziehung soll schließlich "persönlich" geworden sein. Gar von Heirat sei Rede gewesen. Erschienen ist er dann aber nie - er habe "immer in letzter Minute abgesagt und sei mit dem Geld verschwunden", berichtet das amerikanische Promiportal Page Six unter Berufung auf Gerichtsdokumente.