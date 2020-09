Mit Aniston wiedervereint: Pitt kann sich das Schmunzeln nicht verkneifen

Unter Leitung von Komiker Dane Cook trafen sie sich dazu gestern Donnerstag virtuell für eine Lesung, in der sie die Rollen aus der Teenie-Komödie, in der Penn 1982 den Highschool-Surfers Jeff Spicoli spielte, nachspielen. "Ich bin immer zum Lachen bereit", erklärte Penn ("Mystic River", "Milk") über die Aktion im Vorfeld. Allerdings wollte er selbst nicht wieder den blonden Surfer mimen - dies überließ er Schauspieler Shia LaBeouf, der sich vom Fahrersitz seines geparkten Autos aus zuschaltete.

Ausgerechnet das einstige Hollywood-Traumpaar Pitt-Aniston musste eine der potenziell unangenehmsten Szenen des Films lesen - ausgerechnet jenen Teil, in dem Pitts Figur ("Brad Hamilton") eine Fantasie über Anistons Charakter ("Linda Barrett") hat. Was zu einer Interaktion zwischen den beiden führte, die selbst Pitt ein Schmunzeln entlockte. "Hallo Brad, du weißt, wie süß ich dich immer fand", so Aniston in ihrer Rolle. "Du bist so sexy." Pitt und Aniston waren von 2000 bis 2005 verheiratet.