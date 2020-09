Angebliche neue Freundin von Brad Pitt reagiert auf Vorwurf, sie würde Jolie "hassen"

Laut einem namentlich nicht genannten Insider war es Pitt nämlich egal, ob sein Schritt Jolie verärgern würde. "Brad brachte Nicole nach Chateau Miraval, den Ort ihrer Hochzeit - er wusste genau, was er tut und wie Angelina darauf reagieren wird", soll die anonyme Quelle gegenüber dem Promiportal Us Weekly gesagt haben. "Es ist ihm einfach egal, ob Angelina sich attackiert fühlt. Er erwartet sowieso, dass sie es tut."

Offiziell bestätigt haben Pitt und Poturalski eine Beziehung bislang nicht, so sehr ihre Fans auch darauf warten. In Poturalskis Postings suchen sie daher nach versteckten Anhaltspunken. "Wie man sich nicht darum schert, was andere Leute von einem denken", lautet ein Zitat, das sie kürzlich auf Instagram teilte. In einer weiteren Story schrieb sie: "Ich kann schwere Situationen meistern. Schwierig heißt nicht unmöglich." Für viele klare Indizien, die auf das plötzliche öffentliche Interesse an ihrer Person und die damit verbundenen Probleme hindeuten sollen. Ihr aktuellstes Foto kommentierte sie aber schlicht mit: "Glückliche Menschen hassen nicht."