Kehrtwendung: Woran Angelina Jolie jetzt mit Brad Pitt arbeiten will

Mittlerweile sollen Brangelina ihren Kindern zuliebe sogar eine Familientherapie machen. Und die scheint wahre Wunder zu wirken. Zumindest haben Pitts jüngeren Kinder, Shiloh, Knox und Vivienne wieder uneingeschränkten Kontakt zu ihrem Papa.

Nun will Angelina Jolie angeblich auch das zerrüttete Verhältnis zwischen Maddox, Pax und ihrem Vater kitten. Angelina "befürwortet eine Versöhnung" zwischen Pitt und seinen beiden ältesten Söhnen, plaudert ein Vertrauter gegenüber Us Weekly aus.

Das dürfte aber vor allem in Maddox' Fall nicht so einfach sein. Obwohl Brad Pitt nach seiner Alkoholtherapie inzwischen wieder als trocken gilt, will der 19-Jährige nach wie vor nichts mehr mit Pitt zu tun haben. "Er hält an seiner Wut fest", berichtet der vermeintliche Insider.