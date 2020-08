Nicole Poturalski: Erster Hinweis auf eine Beziehung mit Brad Pitt schon vor Monaten?

Das deutsche Model Nicole Poturalskis ist derzeit in aller Munde. Die 27-Jährige wurde zusammen mit Brad Pitt auf einem Flughafen in Frankreich gesichtet. Es wird angenommen, dass der Schauspieler mit dem bisher eher unbekannten Model auf seinem Anwesen Château Miraval in Südfrankreich Urlaub macht. Zudem wird spekuliert, ob Poturalskis - die Pitts Ex-Frau Angelina Jolie übrigens verdächtig ähnlich sieht - die neue Freundin des 56-Jährigen sein soll. Auch wenn sich die beiden bisher noch nicht zu ihrer vermeintlichen Romanze geäußert haben.

Nicole Poturalski: Erster Hinweis auf Beziehung mit Pitt schon im Februar?

Page Six meint dennoch, in Berufung auf einen Insider bestätigen zu können, dass der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Star und Poturalski einander daten. "Sie sehen einander und verbringen ihren Urlaub zusammen", will die anonyme Quelle wissen.

Poturalskis sei aus Berlin nach Paris gejettet, während Pitt aus Los Angeles nach Europa geflogen sein soll, um seine angebliche neue Freundin zu treffen. Laut Entertainment Tonight sollen Augenzeugen die beiden gesehen haben, wie sie gemeinsam zzu einem Privatjet chauffiert worden sind, mit dem sie weiter nach Südfrankreich geflogen seien.