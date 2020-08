Jolie-Lookalike Nicole Poturalski: Alles über Brad Pitts vermeintliche neue Liebe

Bis vor Kurzem kannten Nicole Poturalski hauptsächlich ihre 101.000 Instagram-Follower - zu denen über Nacht achttausend weitere neugierige Abbonnenten hinzugekommen sind. Und stündlich werden es mehr. Spekulationen um eine angebliche Beziehung mit Hollywood-Superstar Brad Pitt machten das deutsche Model binnen kürzester Zeit zu einer vieldiskutierten Persönlichkeit - nicht zuletzt wegen ihrer Ähnlichkeit mit Angelina Jolie, die 2016 die Scheidung von Brad Pitt beantragte.

Nachdem sich Pitt zusammen mit Poturalski auf einem Flughafen in Frankreich blicken ließ, behaupteten angebliche Insider, dass die beiden einander daten und nun gemeinsam Urlaub machen. Augenzeugen wollen die beiden sogar beim Küssen erspäht haben. Es wird angennommen, dass der Schauspieler zusammen mit Nicole Poturalski auf seinem Anwesen Château Miraval verweilt, das er 2011 zusammen mit seiner Ex-Frau Jolie für 67 Millionen Dollar (rund 57 Mio. Euro) erstanden hat.

Polnische Wurzeln

Bereits im Jahre 2009 berichtete die Westfälische Rundschau über das inzwischen international erfolgreiche Model, das damals als 19-Jährige noch in Bergkamen, im deutschen Nordrhein-Westfalen, lebte. Mittlerweile sind einige weitere Details über Poturalski durchgesickert. Demnach soll sie in Berlin wohnen, fünf Sprachen sprechen und laut Page Six einen kleinen Sohn haben. Während Poturalski laut einigen Medienberichten 27 Jahre alt sein soll, schreibt das deutsche Portal lokalkompass.de, dass Poturalski 30 Jahre alt ist und polnische Wurzeln haben soll. Interviews, in denen sie über sich selbst erzählt, hat die Deutsche bis jetzt aber keine gegeben.

Erfolgreiches Model

Poturalski ist bei einer deutschen Model-Agentur unter Vertrag und wird auch von Official Models in New York sowie Next Models in Los Angeles vertreten. Im Laufe ihrer Modelkarriere durfte sie bereits Shootings für Harper's Bazaar und das Grazia-Magazin absolvieren. Ihr jüngster Coup: Poturalski ziert das Cover der Septemberausgabe 2020 der deutschen Elle.