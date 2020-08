Jolie will Scheidungsrichter feuern - jetzt schlägt Brad Pitt zurück

Der seit 2016 andauernde Gerichtsstreit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt hat wieder an Fahrt aufgenommen. Das Ex-Paar gilt zwar seit 2019 als offiziell getrennt. Alle Details im Bezug auf die Scheidung und das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder sind aber noch nicht zur Gänze ausdiskutiert.

Zuletzt hatte Jolie ihrem Ex-Mann vorgeworfen, nicht genug Unterhalt zu zahlen – was Brad Pitt über seine Anwälte jedoch entschieden zurückwies. Nun sorgen Brangelina erneut für Schlagzeilen.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Angelina den privaten Richter, den sie zusammen mit Pitt mit der Regelung ihrer Scheidungsangelegenheiten betraut hat, feuern lassen will. Laut Gerichtsunterlagen wirft Jolies Team dem Richter vor, er sei nicht unparteiisch und würde zu einer Anwältin von Brad Pitt eine "geschäftliche Beziehung" pflegen, die er nicht ausreichend offengelegt habe.

Pitt: "Jolie beraubt Kinder einer endgültigen Lösung"

Ein Insider bezeichnete Jolies Vorgehen gegenüber Page Six als "Verzögerungstaktik". Sie hätte einen solchen Schritt nicht nötig, wenn sie nicht befürchten würde, in den Scheidungsverhandlungen schlechte Karten zu haben. Jolie habe Angst vor einer für sie "ungünstigen" Entwicklung, vermutet ein weiterer Insider laut ET Online. Auch er ist sich sicher: "Angelina versucht, den Prozess hinauszuzögern."