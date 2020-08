Brad Pitt und Jennifer Aniston: Wiedervereint dank Sean Penn

Fans können den gemeinsamen Auftritt von Jennifer Aniston und Brad Pitt im Live-Stream mitverfolgen. Die Veranstaltung wird am 21. August um 20 Uhr MET, 19 Uhr CT und 17 Uhr PT auf den Facebook- und TikTok-Accounts von Penns Organisation übertragen.

Jennifer Aniston und Brad Pitt haben sich 1998 kennengelernt und am 29. Juli 2000 geheiratet. Im Jänner 2005 gaben die beiden ihre Trennung bekannt – nachdem Brad Pitts Affäre mit Angelina Jolie bekannt wurde, die er bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt hatte. Aniston reichte am 25. März 2005 wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung ein. Die Ehe wurde am 2. Oktober 2005 rechtskräftig geschieden.