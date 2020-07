"Das ist Covid": Jennifer Aniston schockt mit Bild von krankem Freund

"Das ist unser Freund Kevin. Total gesund, kein einziges Gesundheitsproblem", mit diesen Worten kommentierte Jennifer Aniston nun ein Foto eines Freundes, das den Mann auf dem Krankenhausbett zeigt. Er wird mit Schläuchen beatmet und wirkt, als wäre er nicht bei Bewusstsein.

Jennifer Aniston appelliert an ihre Follower

Mit dieser dramatischen Aufnahme richtet sich die 51-Jährige, die ein Anwesen in Beverly Hills in Los Angeles bewohnt, an ihre Follower, um vor der Missachtung der Corona-Richtlinien zu warnen. "Das ist Covid. Das ist real", alarmiert Aniston ihre Follower.

In Los Angeles wurde in den vergangenen Tagen ein erneuter Anstieg an Neuinfektionen verzeichnet. Am Sonntag wurden 2.838 neue Fälle bestätigt - die Mehrheit der Neu-Erkrankten ist unter 41 Jahren alt, wie die Los Angeles Times berichtet.