Die knallharte Fitnessroutine der Jennifer Aniston

Azubuikes Methode, die er als "Periodisierung" bezeichnet, unterteilt den Workout-Plan in unterschiedlich intensive Phasen. So würde Aniston manchmal nur an drei Tagen die Woche trainieren, dann wieder jeden Tag. Die einzelnen Zyklen würden sich in "Dauer und Intensität" unterscheiden.

"Wenn Jen gerade nicht vor der Kamera steht, ist es eine andere Phase, als wenn ich weiß, dass sie bald einen Award entgegen nimmt – da vernichte ich ihre Beine regelrecht im Fitnessstudio am Tag bevor", erzählte der Fitness-Experte.