Brangelina: Kinder haben seit sechs Jahren keinen Kontakt zu Pitts Eltern

Der Grund seien Spannungen zwischen Pitts Mutter und Angelina Jolie. Der Grund: "Jane ist konservative Christin, die sich in der Vergangenheit gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen hat. Angelina ist liberal und hat früher Frauen gedatet. Das war also kein Rezept für eine Freundschaft. Aber niemand hätte gedacht, dass es eines Tages so endet."

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Angelina Jolie den privaten Richter feuern will, der von ihr und Pitt mit der Scheidung beauftragt wurde. Jolies Team wirft dem Richter vor, nicht unparteiisch zu sein. Er würde zu Pitts Anwältin Anne C. Kiley eine "Geschäftsbeziehung" pflegen, die er nicht ausreichend offengelegt hätte.