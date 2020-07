Wildes Gerücht um George Clooney und Brad Pitt

Zur Erinnerung: Clooneys Hochzeit fand im September 2014 in Venedig statt. Jolie und Pitt weilten zu dieser Zeit unweit entfernt auf Malta, wo die beiden ihren gemeinsamen Film "By the Sea" drehten. Bei der Arbeit an dem gemeinsamen Filmprojekt verbrachten Pitt und Jolie, die selbst im August 2014 geheiratet hatten, übrigens auch gleichzeitig ihre Flitterwochen. Nach Italien wäre es von hier aus eigentlich nur ein Katzensprung gewesen für das ehemalige Jetset-Paar. Doch Brangelinas Teilnahme an der Hochzeit fiel aus.

Das Fernbleiben von Pitt und Jolie soll aber nichts Amals Abneigung gegen Angelina zu tun gehabt haben - auch wenn die beiden Frauen in der Tat keine Freundinnen waren. Einen Monat nach Clooneys Jawort rechtfertigte sich Pitt gegenüber Access Hollywood, dass er wegen der Arbeit an "By the Sea" nicht nach Venedig konnte. Damals gestand der Mime auch, seinem Kumpel noch ein Hochzeitsgeschenk schuldig zu sein.