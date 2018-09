Angelina Jolie: Eifersucht und Hass auf Amal Clooney

Ein Insider meinte gegenüber dem Globe, es mache Jolie wahnsinnig, dass Clooney für ihre Arbeit so viel Anerkennung bekommt. Im März 2017 hielt Amal vor den Vereinten Nationen eine Rede über die Gefahr der ISIS, hat zudem an einigen der wichtigsten Menschenrechts-Fällen gearbeitet. Und das alles mit einem liebenden Mann und süßen Zwillingen an ihrer Seite. Klug und schön wäre für Angelina ja schon schlimm genug, doch nun hat Amal ihrem Mann auch noch geholfen, die globale "Clooney Foundation for Justice" zu gründen. Ein Dorn im Auge der aufmerksamkeitssüchtigen Schauspielerin. Laut der Sun konkurrierten Jolie und Clooney mittlerweile sogar über Dekorateure, Friseure und Maskenbildner.