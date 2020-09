Doch nicht Everybody's Darling? Wieso Jennifer Aniston bei Filmemachern unbeliebt ist

Seit ihrer Rolle der Rachel in der beliebten Fernsehserie "Friends" gilt Jennifer Aniston eigentlich als Everybody's Darling. Von ihrer Scheidung von Brad Pitt und der gescheiterten Ehe mit Justin Theroux jetzt einmal abgesehen, lebt die 51-Jährige auch ein verhältnismäßig bescheidenes Leben.

Kein guter Ruf in Hollywood

Doch auch wenn Fans in "Jen" America's Sweetheart sehen: In Hollywood hat Jennifer Aniston bei Filmemachern keinen besonders guten Ruf. Sie gilt als "schwierig." Und auch einige ihrer Schauspielkollegen können sie nicht ausstehen. Was dazu führt, dass einige Regisseure und potenzielle Co-Stars gar nicht erst mit ihr zusammenarbeiten wollen. Am Set soll die Schauspielerin nämlich alles andere als einfach sein, wie Produktionsinsider über Aniston berichten.

Allüren am Set

So soll sich die in Los Angeles geborene Serien-Ikone bei ihren Co-Stars Isla Fisher, Tim Robbins und Will Forte beim Dreh des 2013 erschienenen Films "Life Of Crime" mit ihren Allüren unsympathisch gemacht haben. Obwol sie mit Isla Fisher eigentlich privat ganz gut befreundet ist. Laut Radar Online wurde sie von ihren damaligen Kollegen hinter den Kulissen als "unfreundlich" bezeichnet.

"Jeden Tag beim Lunch versammelte sich die gesamte Crew und alle Schauspieler in der Cafeteria, wo sie zusammen gemeinsam eine gute Stunde lang zu Mittag aßen", erzählte ein Insider. Nur Aniston blieb der geselligen Versammlung fern. "Die einzige Person, die nicht mit allen anderen zusammen speiste, war Jen. Sie krallt sich nur schnell etwas zum Essen und flüchtet", so der ehemalige Film-Mitarbeiter.