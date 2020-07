Jolie: Warum sie auf Adoptivtochter Zahara besonders stolz ist

Kritisch äußerte sich Jolie über den Umgang amerikanischer Schulen mit schwarzer Geschichte. So seien amerikanische Geschichtsbücher sehr eingeschränkt. "Sie unterrichten darüber, wer schwarze Menschen sind, indem sie mit dem Kampf für Zivilrechte beginnen. Das ist ein schrecklicher Ansatzpunkt."

Erst kürzlich hatte die Schaupielerin im Zuge der "Black Lives Matter"-Bewegung gegenüber dem Harper's Bazaar erzählt, dass sie Angst um ihre Tochter habe, die als schwarze Frau in den USA aufwächst. "Es gibt Rassismus und Diskriminierung in den USA. Ein System, das mich beschützt, aber nicht meine Tochter - oder andere Männer, Frauen oder Kinder in unserem Land mit anderer Hautfarbe. Das ist nicht tolerierbar."