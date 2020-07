Massiver Hass im Netz: Heidi Klum bei Fans unten durch?

Heidi Klum in der Imagekrise

In der Tat hat Klum seit der "Black Lives Matter"-Bewegung keine Kommentare mehr zugelassen. Zuletzt konnte man am 2. Juni ein Foto der in Los Angeles lebenden Klum kommentieren. Damals hatte diese ein schwarzes Bild gepostet, um die "Black Lives Matter"-Bewegung zu unterstützen.

Generell hatte die GNTM-Chefin imagetechnisch zuletzt keine gute Phase. Mitte Juli wurde sie dafür kritisiert, dass sie als Jurorin von "America’s got Talent" eine Plus-Size-Tänzerin trotz grandioser Performance nicht in die nächste Runde aufsteigen ließ. Für die Entscheidung wurde sie vom Publikum ausgebuht und in den sozialen Medien von ihren Followern abgestraft.

Auch die Likes auf Heidis Instagram-Profil sind weniger geworden. Hatten Familienschnappschüsse des Models früher über 100.000 Herzen bekommen, werden die Fotos nun "nur" noch zwischen 30.000 bis 40.000 Mal geliked.