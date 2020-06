Rassismus: Heidi Klum verwendete falschen Hashtag und kam in Shitstorm

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, dessen Tod die gewaltigen Unruhen in den USA auslöste, meldete sich auch Heidi Klum mit einer Solidaritätsbekundung gegen Rassismus an ihre Fans: Diese ging allerdings in die Hose.

Denn sie setzte den Hashtag „alllivesmatter“ ("Alle Leben zählen") statt „ Black Lives Matter“ ("Schwarze Leben zählen"). Wegen anhaltender Diskriminierung wurde die " Black Lives Matter"-Bewegung gegründet, die sich explizit gegen Rassismus gegenüber Schwarzen einsetzt.

Viele User werfen dem deutsche Top-Model vor, dass sie als Mutter schwarzer Kinder ihre hohe Reichweite sinnvoller nutzen und das Problem mit weißer Polizeigewalt gegen Menschen mit anderer Hautfarbe nicht verharmlosen sollte.