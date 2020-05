Eklat in Heidi Klums Show: Lijana steigt im Live-Finale aus

"Ich bin Lijana und werde heute Germany's Next Topmodel" hatte die 24-Jährige noch am Beginn der Show lauthals erklärt - um nur eine Stunde später vorzeitig mitten in dem Finale auszusteigen.

Am Donnerstag um 20:15 Uhr ging die Entscheidung, wer " Germany's Next Topmodel" ( GNTM) 2020 wird, live über die Bühne. Durch die Corona-Krise allerdings ohne Zuschauer in der Halle, dafür mit einer aus Los Angeles zugeschalteten Heidi Klum und mehreren Juroren.

Nach einigen Showeinlagen und Einspielern entscheid sich Lijana plötzlich für ihren vorzeitigen Ausstieg und erklärte in einer Rede vor Choreografin Nikeata Thompson, Fotograf Christian Anwanderer und Heidi Klum, warum sie nicht mehr um den Titel kämpft.

Zu sehen war sie in einer Jacke, auf der Beleidigungen standen, die ihr galten.