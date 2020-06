Ärger über Trump wächst: "Ich wünschte, er wäre einfach still"

„Sie quälen und töten uns sowieso“, sagte der 26-jährige schwarze Student Yakim Pierson vor dem Lafayette Square in Washington dem KURIER und stimmte mit gut 1000 anderen Demonstranten in den Chor ein, den man spätestens seit Rodney King kennt: “No justice, no peace“. Kein Frieden ohne Gerechtigkeit. “Seither“, so Pierson, “hat sich im Grunde nicht viel geändert, wenn man genau hinsieht.“

Freispruch für frühere Täter

Im März 1991 hatten Polizisten aus Los Angeles den schwarzen Lkw-Fahrer Rodney King nach einer Verfolgungsjagd gestellt und zusammengeknüppelt. Nach dem Freispruch für die Cops ein Jahr später entzündeten sich schwerste Unruhen. Am Ende waren über 60 Menschen tot und 2000 verletzt.

Pfingsten 2020 - dazwischen liegen Dutzende Fälle schlimmster und oft ungeahndeter Polizeigewalt gegen Afroamerikaner - fühlt sich für viele wie ein Déjà-vu an. “Schwarze sind ökonomisch und sozial immer noch benachteiligt, aber überdurchschnittlich von der Coronavirus-Plage betroffen“, sagte ein afro-amerikanischer Professor der Georgetown-Universität, “und ob Officer Derek Chauvin, der George Floyd sein Knie in den Hals rammte, am Ende wirklich verurteilt wird, ist noch nicht ausgemacht.“