Donald Trump musste in einen Bunker flüchten

Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis am Montag kommern die USA nicht zur Ruhe. Auch in der Nacht zum Pfingsmontag kam es wieder zu heftigen Ausschreitungen.

Auch die Demonstrationen vor dem Weißen Haus machen den Sicherheitsbeamten Sorgen. CNN berichtet, dass man den Präsidenten am Freitag aus der Gefahrenzone in einen Bunker unter dem Weißen Haus gebracht hat.

Vizepräsident außerhalb Washingtons vermutet

In Gefahrensituationen dürfen Präsident Trump und sein Vize Mike Pence nicht zusammen sein. Pence befindet sich derzeit offenbar an einem sicherern Ort außerhalb Washingtons, jedenfalls vermuten das einige US-Medien.