US-Proteste: Tanklaster fährt in Menschenmenge

Die Proteste nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd werden heftiger. Trotz nächtlicher Ausganggsperren kam es am Sonntag in den Metropolen Los Angeles, Washington und New York zu Ausschreitungen. Natürlich auch in Minneapolis, wo Floyd bei einem Polizeieinsatz getötet worden war.

Die Stimmung in den USA ist enorm aufgeladen. In Minneapolis fuhr sogar ein Tanklaster auf einem gesperrten Highway in eine Menge von friedlich Demonstrierenden, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Nach offiziellen Angaben wurde kein Kundgebungsteilnehmer verletzt.