Der amerikanische Wahnsinn: Wie US-Bürger das Virus ignorieren

Wie sind die Vorschriften in Maryland? Gouverneur Larry Hogan hat die Maßnahmen am 13. Mai gelockert, wie es auch Amtskollegen in anderen Bundestaaten taten. Der Republikaner hofft damit auf eine Erholung der Wirtschaft. Es wird älteren und an Vorerkrankungen leidenden Menschen zwar geraten, weitestmöglich zuhause zu bleiben, Angestellte sollen wenn möglich daheim arbeiten, und in Amtsgebäuden, Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sollen Masken getragen werden. Dies ist in Maryland aber eine Empfehlung, keine Vorschrift.

Die Zahlen im Bundesstaat: 6 Millionen Einwohner, 48.423 bisher bekannte Fälle (+736 seit 24h), 2.270 Tote.*

Alle 50 US-Bundesstaaten haben ihre Anti-Corona-Maßnahmen in unterschiedlichem Ausmaß zurückgenommen. In Staaten wie Illinois und New York haben Restaurants und Frisöre bis heute geschlossen, in vielen südlichen Staaten haben hingegen praktisch alle Geschäfte wieder offen. Obwohl die Entwicklung in den Vereinigten Staaten keineswegs überall positiv ist. Erst vergangene Woche haben elf Bundesstaaten eine neue Rekordzahl an Corona-Erkrankungen gemeldet: Alabama, Arkansas, Minnesota, North Dakota, New Hampshire, Maine, Nevada, Utah, Virginia und Wisconsin. Und eben auch Maryland, wo sich in Ocean City nun die Ausflügler drängten.

Dass sich die Menschenansammlungen am vergangenen Wochenende häuften, liegt daran, dass das " Memorial Day Weekend" für die Amerikaner in gewöhnlichen Zeiten den Beginn der Sommersaison markiert. Am letzten Montag im Mai wird der im Krieg gefallenen Amerikaner gedacht, die Friedhöfe werden mit US-Flaggen bestückt und Gedenkveranstaltungen abgehalten. Am Wochenende davor begrüßen die US-Bürger den Sommer traditionell mit einem Besuch in einem Schwimmbad, einer Gartenparty oder einem Picknick.

Aus europäischer Perspektive Merkwürdiges spielte sich am Wochenende auch in der Stadt Daytona Beach in Florida ab. Ein Polizei-Hubschrauber filmte, wie ein Mann vom Dach eines Autos aus Geldscheine unter einer Menschenmenge verteilt. US-Medien schrieben von Szenen "wie in einem Tollhaus".